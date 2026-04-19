Muore nel sonno a 48 anni mentre si trova in Messico addio al surfista Filippo Franceschini

Un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita nel suo letto durante una vacanza in Messico. Si tratta di un surfista originario di Senigallia. La notizia ha fatto il giro delle comunità locali e dei suoi amici, che hanno appreso della scomparsa senza preavviso. Le autorità stanno ancora conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

È stato trovato senza vita nel suo letto durante una vacanza in Messico. A perdere la vita il surfista Filippo Franceschini, 48enne originario di Senigallia. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per un malore improvviso che lo avrebbe colto in piena notte. Franceschini, che.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Il viaggio in Messico diventa tragedia: il surfista senigalliese Filippo Franceschini morto nel sonnoSENIGALLIA Un viaggio in Messico terminato in tragedia per un 48enne senigalliese. Muore all’improvviso in Messico a 48 anni: Filippo Franceschini trovato nel suo lettoFilippo Franceschini, 48 anni di Senigallia, è stato trovato morto in Messico, probabilmente per un malore nel sonno. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il viaggio in Messico diventa tragedia: il surfista senigalliese Filippo Franceschini morto nel sonno; Carote bollite e un hamburger secco, sulla portaerei Lincoln manca il cibo. E il morale dei militari Usa è a terra; San Benedetto, risucchiato dall'idromassaggio: dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni; Corridonia, malore fulminante al campo sportivo San Claudio: inutile ogni tentativo di soccorso, muore allenatore. Muore all’improvviso in Messico a 48 anni: Filippo Franceschini trovato nel suo lettoFilippo Franceschini, 48 anni di Senigallia, è stato trovato morto in Messico, probabilmente per un malore nel sonno ... fanpage.it Filippo Franceschini muore in vacanza in Messico il surfista stroncato da un malore nel sonnoSurfista italiano muore in Messico durante una vacanza da Tenerife Filippo Franceschini, 48 anni, originario di Senigallia e residente a Tenerife, è m ... assodigitale.it Il corpo di Filippo sarebbe stato trovato nel suo alloggio facebook