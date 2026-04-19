Muore all'improvviso in Messico a 48 anni | Filippo Franceschini trovato nel suo letto

Un uomo di 48 anni, originario di Senigallia, è stato trovato morto nel suo letto in Messico. La causa sembra essere un malore improvviso durante il sonno. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto e non sono stati segnalati segni di violenza o altri elementi sospetti. La famiglia dell’uomo è stata informata ed è in attesa di ulteriori esami medici.

Filippo Franceschini, 48 anni di Senigallia, è stato trovato morto in Messico, probabilmente per un malore nel sonno. L’allarme è partito dalla madre, ora in viaggio per il rimpatrio della salma. Era noto per la sua passione per mare e kitesurf, coltivata tra Tenerife e altri paesi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Muore in Messico a 48 anni: addio a FilippoLa Spiaggia di velluto piange Filippo Franceschini, deceduto improvvisamente in Messico. Il viaggio in Messico diventa tragedia: il surfista senigalliese Filippo Franceschini morto nel sonnoSENIGALLIA Un viaggio in Messico terminato in tragedia per un 48enne senigalliese. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il viaggio in Messico diventa tragedia: il surfista senigalliese Filippo Franceschini morto nel sonno; Muore in Messico a 48 anni: addio a Filippo; Il viaggio in Messico diventa tragedia | il surfista senigalliese Filippo Franceschini morto nel sonno. Muore all’improvviso in Messico a 48 anni: Filippo Franceschini trovato nel suo lettoFilippo Franceschini, 48 anni di Senigallia, è stato trovato morto in Messico, probabilmente per un malore nel sonno ... fanpage.it Trovato senza vita in Messico il 48enne senigalliese Filippo FranceschiniLutto a Senigallia per l’improvvisa scomparsa di Filippo Franceschini: il 48enne, residente da tempo all’estero, è morto mentre si trovava in vacanza in Messico. senigallianotizie.it I genitori della primaria “Franceschini” contro la rigidità del dirigente - facebook.com facebook