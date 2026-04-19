Il viaggio in Messico diventa tragedia | il surfista senigalliese Filippo Franceschini morto nel sonno

Un viaggio in Messico si è trasformato in tragedia per un uomo di 48 anni di Senigallia, morto nel sonno. La sua scomparsa è avvenuta ieri, suscitando sconcerto tra amici e familiari. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando senza parole chi lo conoscevano. La sua morte ha interrotto bruscamente un viaggio che sembrava normale, senza dettagli sulle cause che abbiano portato a questa fine improvvisa.

SENIGALLIA Un viaggio in Messico terminato in tragedia per un 48enne senigalliese. La morte di Filippo Franceschini ieri ha squarciato la quiete di Senigallia come un colpo improvviso, lasciando senza parole chiunque lo avesse incrociato lungo la spiaggia di velluto o tra le onde che tanto amava sfidare. Si era trasferito da qualche anno a Tenerife. Filippo Franceschini trovato morto in Messico Sembra che a provocarne il decesso sia stato un malore nel sonno. Le notizie che giungono dal Centro America sono frammentarie: non c'è ancora una data certa per il decesso, anche se i sospetti puntano tutto sugli ultimi giorni della settimana. L’ultimo segnale di vita digitale, quel "visto l’ultima volta" sui social network, risale a giovedì sera, poco dopo le 21.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il viaggio in Messico diventa tragedia: il surfista senigalliese Filippo Franceschini morto nel sonno Notizie correlate Leggi anche: È morto Nicholas Brendon, tormentata star di Buffy. L’infarto nel 2023 e il difetto cardiaco. “Deceduto nel sonno” Leggi anche: È morto a 54 anni Nicholas Brendon, tormentata star di Buffy. L’infarto nel 2023 e il difetto cardiaco. “Deceduto nel sonno”