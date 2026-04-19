Un uomo di 48 anni è deceduto improvvisamente in Messico, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva. La notizia ha suscitato tristezza tra i residenti e i visitatori della spiaggia di velluto, dove si trovava al momento della morte. La scomparsa dell’uomo ha portato all’attenzione il suo passaggio in quella località, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La comunità locale si prepara a ricordarlo.

La Spiaggia di velluto piange Filippo Franceschini, deceduto improvvisamente in Messico. Aveva 48 anni. La notizia si è diffusa in città nelle prime ore della mattinata di ieri, ma non sono note le circostanze: la tragedia sarebbe avvenuta circa dieci giorni fa. La mamma ha richiesto il passaporto d’urgenza per volare in Messico e fare il riconoscimento e per effettuare le procedure necessarie per il rientro della salma. Filippo aveva frequentato le scuole in città, per anni ha giocato a basket, poi, la passione per il mare ha preso il sopravvento: surf, windsurf, fino a diventare istruttore di kitesurf. Prima di lasciare la spiaggia di velluto per Tenerife, aveva lavorato per alcune stagioni come bagnino di salvataggio, lavoro che ha svolto per un periodo anche in Spagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore in Messico a 48 anni: addio a Filippo

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