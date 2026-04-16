Alex Manninger, ex portiere di calcio austriaco che ha giocato anche con le squadre italiane Juventus, Torino e Fiorentina, è deceduto all’età di 48 anni in un incidente avvenuto questa mattina in Austria. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex calciatore è stato travolto da un treno mentre si trovava alla guida della sua auto. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Alex Manninger, ex portiere austriaco di Juventus, Torino e Fiorentina è morto all’età di 48 anni in un drammatico incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Austria, mentre era alla guida della sua auto. Secondo quanto riportato dai media austriaci, l’incidente mortale si è verificato intorno alle 8:20, in corrispondenza di un passaggio a livello senza barriere. Il minivan Volkswagen su cui viaggiava Manninger è stato investito da un treno passeggeri, rimanendo gravemente danneggiato nell’impatto. Nonostante i soccorsi siano arrivati prontamente sul posto, per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare. I circa 25 passeggeri del treno locale e il macchinista sono rimasti fortunatamente illesi.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Muore a 48 anni Alex Manninger: l’ex Juve travolto da un treno in Austria

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