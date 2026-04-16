Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Salisburgo, in Austria, provocando la morte di un ex portiere di calcio di 48 anni. L’incidente ha causato la perdita improvvisa della vita di Manninger, noto per aver giocato anche in Italia. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La notizia ha generato scalpore tra gli appassionati di calcio e non solo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale vicino Salisburgo. Alex Manninger è morto all’età di 48 anni in seguito a un tragico incidente ferroviario avvenuto in Austria, nei pressi di Salisburgo. L’ex portiere, noto anche per la sua lunga esperienza in Italia, è stato travolto da un treno mentre si trovava a bordo della sua auto, che è stata trascinata per diversi metri dopo l’impatto. L’incidente si è verificato intorno alle 8:20 del mattino, in prossimità della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello privo di barriere. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per Manninger non c’è stato nulla da fare. I soccorsi e la dinamica ancora da chiarire.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Alex Manninger muore a 48 anni: tragedia in Austria per l’ex portiere della Juventus

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