bimbo di 3 anni morto dopo 10 mesi di ricovero a taormina indagati oltre 15 sanitari

Un bambino di 3 anni è morto il 17 febbraio dopo un ricovero di 10 mesi nel reparto di Cardiochirurgia a Taormina. La causa principale è stata una complicazione legata a un intervento. Oltre 15 sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati per eventuali responsabilità. La famiglia del piccolo ha chiesto chiarimenti sulle cure ricevute durante il lungo periodo di ospedalizzazione. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti della zona.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla morte di un bambino di 3 anni, deceduto il 17 febbraio scorso dopo un lungo ricovero nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Nel registro degli indagati risultano iscritti, a vario titolo, oltre 15 sanitari che hanno operato o avuto in cura il piccolo nel corso dei circa dieci mesi di degenza. Si tratta di un atto dovuto in vista degli accertamenti tecnici irripetibili, consentirà alle parti di partecipare agli approfondimenti disposti dall’autorità giudiziaria. L’esposto della famiglia e l’autopsia La famiglia del bambino ha presentato un esposto ed è assistita dall’avvocato Antonio Cozza del foro di Perugia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Un bimbo di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina presente in casa, indagata la madreUn bambino di 15 mesi è morto a Vasto a causa di un’ingerzione accidentale di cocaina, trovata in casa.

Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre indagata per omicidio e casa sotto sequestroUn bambino di 15 mesi è morto ad agosto a Vasto dopo aver ingerito cocaina, secondo l'autopsia.

Bimbo di 3 anni torturato e lasciato morire di fame (pesava 4 chili), genitori condannati all'ergastolo: Lo credevano indemoniatoINNSBRUCK. Il Tribunale di Innsbruck ha messo la parola fine a una vicenda di inaudita crudeltà, condannando all'ergastolo una coppia di ventisettenni per l'omicidio, la tortura e il sequestro di pers ... ildolomiti.it

