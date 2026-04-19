Muore a 7 anni nella piscina termale

Un bambino di sette anni è deceduto nella piscina termale, in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riferito, il bambino sarebbe stato risucchiato da un bocchettone nella vasca, davanti agli occhi dei genitori. La vicenda si aggiunge a un altro episodio avvenuto dieci giorni prima, quando un ragazzo di 12 anni ha perso la vita in una vasca idromassaggio di un hotel della provincia di Rimini.

Ancora una tragedia inspiegabile. Un altro bambino morto in piscina davanti agli occhi dei genitori, probabilmente risucchiato da un bocchettone, una dinamica simile a quella che dieci giorni fa ha ucciso un 12enne in una vasca idromassaggio di un hotel della provincia di Rimini. Questa volta il dramma si è consumato nella struttura termale di Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina, in un sabato di sole, quasi estivo. La vittima, un bimbo di sette anni, originario di Roma, era con i genitori ed altri amici di famiglia per una breve vacanza. Stava giocando in acqua sotto la supervisione degli adulti, che però non sono riusciti ad intervenire in tempo quando è successo l'irreparabile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Muore a 7 anni nella piscina termale MAI ANDARE NELLA VILLA DI ‘67 KID’ - by Charlotte M. Notizie correlate Tragedia in un centro termale: bimbo di 7 anni muore nella piscinaUn bambino di sette anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Leggi anche: Latina, bambino di 7 anni muore annegato nella piscina di un centro termale: «Forse risucchiato dal bocchettone» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale; Bimbo di 7 anni muore annegato alle terme: forse risucchiato dal bocchettone di scarico; Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone. Muore a 7 anni nella piscina termaleAncora una tragedia inspiegabile. Un altro bambino morto in piscina davanti agli occhi dei genitori, probabilmente risucchiato da un bocchettone, una dinamica simile a quella che dieci giorni fa ha ... ilgiornale.it Bambino di 7 anni muore annegato in piscina a Suio Terme (Latina). Forse risucchiato dal bocchettoneL’incidente in un centro termale di Castelforte, pochi giorni dopo la morte di Matteo Brandimarti a Rimini. Inutile l’intervento dell’eliambulanza ... quotidiano.net +++SPARATORIA IN DISCOTECA A BISCEGLIE, 42ENNE MUORE IN OSPEDALE DOPO UN COLPO DI ARMA DA FUOCO ALLA GOLA+++ Un uomo di 42 anni, residente a Carbonara, è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato trasportato a - facebook.com facebook Bisceglie, sparatoria nella discoteca Divinae Follie: muore il 44enne Filippo Scavo. I colpi di pistola dopo una lite x.com