Un bambino di sette anni ha perso la vita in una piscina di un centro termale nella località di Suio Terme, nel territorio di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza, un’auto medica e un’eliambulanza atterrata nei campi vicini, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.

Un bambino di sette anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Purtroppo inutile l’intervento dei soccorsi, arrivati con un’ambulanza del 118 e un’auto medica e, inoltre, un’eliambulanza, atterrata nei campi vicino le terme. Il bambino di 7 anni morto annegato alle terme di Suio sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di scarico. Secondo quando apprende AGI, questa è l’ipotesi che sta prendendo sempre più piede sul decesso del minore avvenuto subito dopo pranzo. Al momento sono in corso audizioni dei testimoni. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della struttura🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragedia in un centro termale: bimbo di 7 anni muore nella piscina

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