Il consiglio di amministrazione di una grande banca è stato recentemente rinnovato, con membri scelti tra profili di elevata competenza. Un membro del nuovo consiglio ha dichiarato di essere soddisfatto della lista presentata, che includeva figure con competenze adeguate per svolgere efficacemente il ruolo. La nomina di questi professionisti avviene in un momento in cui si punta a mettere al centro gli interessi della banca stessa.

SIENA – “Sono contento perché avevamo presentato una bella lista, con profili di alto livello e tutte le competenze necessarie per fare un buon lavoro. Ed è venuto fuori un bel consiglio. Secondo me è un bel consiglio. Adesso deve prevalere l’interesse dell’azienda perché, come dico sempre, l’interesse dell’azienda viene prima dell’interesse dell’azionista. Questo lo sanno i miei familiari e noi ci muoviamo in questo modo e con questi valori”. Così Pierluigi Tortora, guida di Plt Holding, in un’intervista a La Stampa. Nel futuro vede “L’integrazione con Mediobanca, per sfruttare le sinergie e creare i presupposti per avere un terzo polo e una banca che trovi stabilità nella solidità, perché anche i risultati del 2025 sono strepitosi”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps, Tortora: “Cda di alto livello, ora prevale l’interesse della Banca”

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