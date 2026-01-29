Banca Mps vara l’intesa Cda nessuna esclusione

Il consiglio di amministrazione di Banca Mps ha raggiunto un accordo sulla formazione della lista per il nuovo consiglio. Dopo settimane di tensioni, i membri hanno deciso di procedere senza escludere nessuno. La decisione è stata presa all’indomani di incontri e confronti tra le varie fazioni, portando a un compromesso che permetterà di avanzare con la nomina dei nuovi membri.

Alla fine, dopo l'aggiornamento della scorsa settimana, il consiglio d'amministrazione di Banca Mps ha trovato il compromesso sulle procedure di individuazione della lista per il nuovo cda. "Il testo del regolamento – coerente con la migliore prassi di mercato che si registra tra gli intermediari italiani di dimensioni rilevanti – assicura una adeguata formalizzazione delle regole di governance garantendo massima trasparenza rispetto - come in questo caso - alle situazioni eventualmente rilevanti e consentendo a tutti gli amministratori in carica di partecipare alle decisioni del consiglio di amministrazione".

