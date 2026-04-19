Moyamoya con la forza dell’amicizia abbiamo sconfitto tutte le nostre paure

Domenica si terrà l’inaugurazione della seconda struttura dedicata ai pazienti in cura presso l’associazione, che ha come obiettivo offrire supporto a chi affronta la malattia di Moyamoya. L’evento segnerà l’apertura di uno spazio in più per le persone affette da questa condizione, con l’intento di creare un ambiente di assistenza e condivisione. La struttura rappresenta un passo avanti nel sostegno alle famiglie e ai pazienti coinvolti.

L’ASSOCIAZIONE. Domenica l’inaugurazione della seconda casa che ospita i pazienti in cura al «Papa Giovanni» Sette carrelli carichi di mobili componibili, in fila indiana, che avanzano verso una cassa bloccata nel caos. L’arredamento de «La Casa di Monica 2», che apre oggi al Villaggio degli Sposi, è stato acquistato così, dai volontari dell’associazione Amici del Moyamoya, in una giornata impegnativa, ma anche piena di allegria. Lo raccontano sorridendo, perché è una scena che dice molto dello spirito con cui da sempre opera questa associazione: la fotografia di un’amicizia che è motore inesauribile di iniziative importanti, a sostegno di persone malate e delle loro famiglie.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Moyamoya, con la forza dell’amicizia abbiamo sconfitto tutte le nostre paure» Notizie correlate Daria Bignardi su Niccolò Ammaniti: «Nel suo ultimo romanzo gioca da maestro con tutte le nostre paure»Questo articolo su Niccolò Ammaniti è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026. Leggi anche: Quel canto degli uccelli che annuncia e cela tutte le nostre paure