Nel suo nuovo libro di poesia, Carmen Gallo riflette su un tema che colpisce tutti: la scomparsa del canto degli uccelli. Nel testo di apertura di

Nel testo che apre Procne Machine (Einaudi, 2026), il nuovo libro di poesia di Carmen Gallo, leggiamo: «Che la scomparsa del canto degli uccelli avrà a che fare con ciò che alla lunga saremo capaci di sentire, di capire». Si tratta di una prosa poetica, in quella apertura, l'autrice dichiara anche «ho letto un articolo su questo». COSÌ FACENDO, con pochissime parole – aspetto che da sempre pertiene alla poesia e che ogni tanto tendiamo a scordare – apre a tre chiavi di possibile lettura del libro, una scientifica, una filosofica e una naturalmente poetica.

Quel canto degli uccelli che annuncia e cela tutte le nostre paure

