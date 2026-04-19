Moviola Pisa Genoa

Durante la partita tra Pisa e Genoa, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 202526, è stato esaminato un episodio tramite la moviola. L’azione al centro dell’attenzione ha coinvolto un possibile fallo nell’area di rigore, che ha portato a una revisione da parte degli arbitri. La decisione finale della squadra arbitrale ha avuto un ruolo decisivo nel corso della partita.

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