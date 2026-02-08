Moviola Genoa-Napoli Marelli divide | rigore per il Genoa ok dubbi sul penalty decisivo

La partita tra Genoa e Napoli a Marassi finisce con più polemiche che emozioni. La moviola di Marelli ha assegnato un rigore per il Genoa che molti considerano giusto, ma il penalty che ha deciso il risultato finale ha lasciato dubbi. La decisione ha diviso gli spettatori e alimentato le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La gara si è conclusa senza chiarire del tutto le decisioni arbitrali, lasciando aperta ancora una volta la questione sui controlli video in campo.

La sfida di Marassi tra Genoa e Napoli continua a far discutere anche dopo il triplice fischio. A chiarire i principali episodi arbitrali è stato Luca Marelli, ex arbitro e moviolista, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il 3-2 azzurro. Il primo episodio riguarda il rigore assegnato al Genoa nei minuti iniziali, nato dal contatto tra Meret e Vitinha. «C'è un errore di Buongiorno in appoggio, poi Vitinha si inserisce e va a contatto con Meret», spiega Marelli. «Vitinha trascina il piede, ma non possiamo non considerare la gamba di Meret che pone un ostacolo alla corsa del giocatore del Genoa».

