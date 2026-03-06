MotoGP Dall’Igna detta la linea della Ducati | Dobbiamo recuperare il gap senza farci prendere dal panico

Il campionato di MotoGP 2026 si ferma per due settimane prima di riprendere con il Gran Premio del Brasile, seconda gara stagionale. Dall’Igna, dirigente della Ducati, ha dichiarato che la squadra deve concentrarsi nel recuperare il ritardo rispetto alle altre case, senza lasciarsi prendere dal panico. La pausa permette di preparare meglio le strategie in vista della ripresa del campionato.

Il Mondiale di MotoGP 2026 si gode due settimane di pausa prima di tuffarsi sull’appuntamento del rientrante Gran Premio del Brasile, seconda tappa stagionale. L’esordio di Buriram ha messo in mostra una Aprilia in ottima forma con Marco Bezzecchi che ha dominato la gara lunga, mentre in casa Ducati, specialmente dopo il ritiro di Marc Marquez, ci si lecca le ferite. Il direttore tecnico Luigi Dall’Igna a mente fredda ha fatto il punto della situazione sul team di Borgo Panigale: “Questo campionato mondiale si preannuncia impegnativo ed entusiasmante, con aspettative già elevate mentre attendiamo con impazienza le prossime sfide. Innanzitutto, congratulazioni ai nostri avversari che si sono affermati con pieno merito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Moto gp, Dall’Igna chiaro: “Dobbiamo colmare il divario, sarà mondiale entusiasmante”Bologna, 4 marzo 2026 – Quello della Thailandia è stato a suo modo un weekend storico.

