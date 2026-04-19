Un residente di Brugherio è stato fermato ieri alle 16:00 dalla polizia locale mentre guidava una moto Aprilia. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato il veicolo e hanno revocato la patente del conducente. La sanzione è stata di natura salata. Il controllo si è svolto nelle strade della città, senza ulteriori dettagli disponibili.

Un residente di Brugherio è stato fermato ieri verso le 16:00 dalla polizia locale mentre percorreva le strade della città su una moto Aprilia. Il controllo ha rivelato che il motociclo era già oggetto di un provvedimento di sequestro amministrativo emesso tre mesi fa, nel mese di gennaio, dalla polizia locale di Cologno Monzese, a causa della mancanza di una copertura assicurativa valida. Il peso delle sanzioni e il mancato rispetto dei provvedimenti. L’accertamento condotto dagli agenti di Brugherio ha fatto emergere una situazione di grave irregolarità amministrativa. Il conducente, che risulta essere anche il proprietario del mezzo, ha dovuto affrontare le conseguenze previste dall’articolo 213 del codice della strada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moto sequestrata e patente revocata: sanzione salata a Brugherio

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