intesa sanpaolo arriva una sanzione salata dal garante della privacy i dettagli

Il Garante della privacy ha deciso di imporre una multa significativa a Intesa Sanpaolo in relazione a un episodio che coinvolge la sua banca digitale Isybank. La vicenda, iniziata tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, è stata oggetto di nuovi sviluppi nelle ultime settimane. La sanzione si riferisce a pratiche che hanno attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione.

Il caso esploso tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 che ha avuto come protagonista Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, è riemerso recentemente. Dopo lunghi accertamenti e numerose segnalazioni, il Garante della privacy ha sanzionato la banca per 17,6 milioni di euro. Perché il Garante ha sanzionato Intesa Sanpaolo?. L’autorità amministrativa responsabile anche della dignità delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali ha preso in carico quanto accaduto con Isybank. Il Garante, infatti, ha stabilito che la banca ha trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti. Tra il 2023 e il 2024 il gruppo Intesa Sanpaolo ha attuato il trasferimento automatico dei loro conti alla banca digitale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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