Celebrata la riapertura dei Mosaici del Volo Zattini | Opera unica al mondo già arrivati 1,3 milioni per valorizzarlo
I Mosaici del Volo sono stati ufficialmente riaperti al pubblico dopo un periodo di chiusura. L’intervento di restauro ha portato alla valorizzazione di un’opera considerata unica nel suo genere, riconosciuta anche da un considerevole afflusso di visitatori. In totale, sono stati raccolti circa 1,3 milioni di euro per sostenere i lavori e promuoverne la conservazione. La riapertura segna un momento di riconoscimento per un patrimonio artistico legato alla storia e all’identità della città.
Un tuffo nella storia, nell'arte e nell'identità di una città che ha fatto del cielo il proprio orizzonte. Dopo anni di attesa, i Mosaici del Volo situati all'interno dell'ex Collegio Aeronautico di Forlì sono stati ufficialmente aperti alla fruizione pubblica. Un evento che non è solo una.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Dopo oltre ottant'anni i Mosaici del Volo aprono al pubblico ogni fine settimana: "Opera unica al mondo"Una pagina di storia che torna alla luce, un patrimonio artistico finora rimasto quasi "segreto" tra le mura scolastiche che finalmente si concede...
Riapertura Mosaici del Volo, Atrium: "Pronti a collaborare per una lettura critica e consapevole dell'opera"Dopo l’annuncio della riapertura al pubblico dei Mosaici del Volo all'interno della scuola media Palmezzano, prevista per il 18 aprile, il dibattito...
Contenuti e approfondimenti
Forlì, i Mosaici del Volo aprono al pubblico nei fine settimanaDa sabato 18 aprile, per la prima volta dal dopoguerra, i Mosaici del Volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, in Piazzale della ... corriereromagna.it
Visite ai mosaici del volo: Valore storico e artisticoSono 102 metri decorati con tessere: da sabato, tutti i weekend, saranno accessibili (la guida è gratuita). È un’opera unica al mondo, straordinariamente conservata. ilrestodelcarlino.it