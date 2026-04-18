Celebrata la riapertura dei Mosaici del Volo Zattini | Opera unica al mondo già arrivati 1,3 milioni per valorizzarlo

I Mosaici del Volo sono stati ufficialmente riaperti al pubblico dopo un periodo di chiusura. L’intervento di restauro ha portato alla valorizzazione di un’opera considerata unica nel suo genere, riconosciuta anche da un considerevole afflusso di visitatori. In totale, sono stati raccolti circa 1,3 milioni di euro per sostenere i lavori e promuoverne la conservazione. La riapertura segna un momento di riconoscimento per un patrimonio artistico legato alla storia e all’identità della città.