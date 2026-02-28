Morto sul lavoro a 30 anni i piloti del porto di Livorno lanciano una raccolta fondi per la famiglia di Niko Ulivieri | come donare

I piloti del porto di Livorno hanno avviato una raccolta fondi per la famiglia di Niko Ulivieri, il 30enne morto in un incidente durante una manovra nel porto. Ulivieri era coinvolto in una collisione tra la pilotina che guidava e uno yacht chiamato Calypso. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e persone che avevano avuto modo di conoscerlo.

Il ricordo di Niko Ulivieri, il 30enne morto nella collisione tra la pilotina che stava manovrando e lo yacht Calypso nel porto di Livorno, è ancora vivo sia tra i suoi colleghi che tra tutte quelle persone che avevano la fortuna di conoscerlo. Tutta la comunità marittima si è stretta attorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Cagnano Varano: carabiniere morto a 25 anni, i colleghi lanciano raccolta fondi per la famigliaI colleghi del carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e venuto a mancare bruscamente a soli 25 anni a Cagnano Varano, nel Foggiano, dove era... James Van Der Beek, gli amici lanciano una raccolta fondi per la famiglia: un milione in 24 oreLa notizia della morte di James Van Der Beek ha scosso i fan di tutto il mondo: risale solo a ieri la notizia che l’attore di Dawson’s Creek si è... Una selezione di notizie su Niko Ulivieri. Temi più discussi: Incidente mortale sul lavoro a Isola della Scala, trentenne perde la vita in un'azienda avicola; Morto sul lavoro ad Arezzo: cede il tetto di plexiglass della fabbrica, operaio di 38 anni cade per 7 metri; Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone dopo una caduta; Un altro morto sul lavoro: operaio e rapper 24enne schiacciato tra due motrici a Nocera Inferiore. Un altro morto sul lavoro: operaio e rapper 24enne schiacciato tra due motrici a Nocera InferioreCarmine Albero, operaio e rapper noto come Karmis, è morto in un incidente nell'azienda di logistica dove lavorava ... ilfattoquotidiano.it Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone dopo una cadutaLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone dopo una caduta ... tg24.sky.it Incidente mortale al porto di Livorno: si indaga per omicidio colposo. Disposta l'autopsia sul corpo di Niko Ulivieri - facebook.com facebook Morto a 30 anni nella pilotina speronata da uno yacht: chi era Nico Ulivieri x.com