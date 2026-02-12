Una raccolta fondi è stata avviata dagli amici di James Van Der Beck per aiutare la famiglia dell’attore scomparso. La moglie e i sei figli cercano di far fronte alle spese mediche, spiegano che i costi sono stati davvero alti. Van Der Beck aveva già parlato delle sue difficoltà economiche e aveva messo all’asta alcuni cimeli di Dawson’s Creek per raccogliere soldi. Ora, la comunità si mobilita per sostenere la famiglia in un momento difficile.

«Durante la malattia, la famiglia ha dovuto affrontare non solo sfide emotive, ma anche notevoli difficoltà finanziarie, pur facendo tutto il possibile per sostenere James e provvedere alle sue cure. In seguito a questa perdita, Kimberly e i bambini si trovano ad affrontare un futuro incerto. I costi delle cure mediche di James e la lunga lotta contro il cancro hanno lasciato la famiglia senza fondi. Stanno lavorando duramente per rimanere a casa e per garantire che i bambini possano continuare la loro istruzione e mantenere un certo equilibrio durante questo periodo incredibilmente difficile», si legge nella descrizione che compare sulla pagina della raccolta fondi, aperta da un amico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Gli amici di James Van Der Beck hanno aperto una raccolta fondi per aiutare la moglie e i sei figli: «I costi delle cure mediche sono stati enormi»

Dopo la morte di James Van Der Beek, la moglie Kimberly Brook ha annunciato una raccolta fondi su Instagram.

La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha fatto un appello dopo la morte dell’attore.

