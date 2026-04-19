A Prato, nella via Zipoli, gli agenti della scientifica stanno esaminando la scena dopo il ritrovamento di un corpo senza vita. Nel corso delle indagini è stato scoperto che la persona deceduta aveva in corpo 97 ovuli. La cassetta della posta, rotta e riparata con del nastro adesivo, si trova aperta e contiene numerosi volantini. La polizia sta lavorando per chiarire i dettagli della caduta e le circostanze che l’hanno preceduta.

Prato, 19 aprile 2026 – La cassetta della posta, traballante e tenuta insieme dal nastro adesivo, è spalancata e piena di volantini. Su una seconda cassetta è appiccicato un grande foglio bianco su cui sono scritti due nomi cinesi. Gli inquilini, immaginiamo, o almeno due degli inquilini. La finestra da cui il 37enne cinese è precipitato la mattina di venerdì dal secondo piano della palazzina al civico 11 di via Zipoli ha i vetri chiusi e le persiane verdi alzate. Ieri era al lavoro la polizia scientifica per i rilievi, perché attorno alla morte dell’orientale ci sono ancora molti punti da chiarire. Erano circa le 9 di venerdì quando è caduto dalla finestra, riportando lesioni gravissime.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto con 97 ovuli in corpo: la scientifica in via Zipoli, il mistero della caduta

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