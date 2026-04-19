Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Matierno. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe addormentato e non si sarebbe più risvegliato. La scoperta è avvenuta questa mattina, provocando sconcerto tra i residenti del quartiere. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause del decesso e non sono stati ancora rivelati dettagli sulle eventuali ipotesi.

Morto Matierno oggi: Fabio Iavarone trovato senza vita in casa. Un risveglio che si trasforma in tragedia, un dolore improvviso che travolge un intero quartiere. Fabio Iavarone, 25 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Matierno, nella mattinata successiva a una serata trascorsa senza alcun segnale di malessere. Il giovane si era coricato come sempre, senza lasciare presagire nulla. A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono intervenuti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Fabio era già morto. “Si è addormentato e non si è più svegliato”: l’ipotesi del malore nel sonno.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morto a Matierno Fabio Iavarone: ‘Si è addormentato e non si è più svegliato’: ipotesi malore nel sonno

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