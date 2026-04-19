Morto a Matierno Fabio Iavarone | ‘Si è addormentato e non si è più svegliato’ | ipotesi malore nel sonno

Da notizieaudaci.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Matierno. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe addormentato e non si sarebbe più risvegliato. La scoperta è avvenuta questa mattina, provocando sconcerto tra i residenti del quartiere. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause del decesso e non sono stati ancora rivelati dettagli sulle eventuali ipotesi.

Morto Matierno oggi: Fabio Iavarone trovato senza vita in casa. Un risveglio che si trasforma in tragedia, un dolore improvviso che travolge un intero quartiere. Fabio Iavarone, 25 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Matierno, nella mattinata successiva a una serata trascorsa senza alcun segnale di malessere. Il giovane si era coricato come sempre, senza lasciare presagire nulla. A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono intervenuti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Fabio era già morto. “Si è addormentato e non si è più svegliato”: l’ipotesi del malore nel sonno.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

morto a matierno fabio iavarone 8216si 232 addormentato e non si 232 pi249 svegliato8217 ipotesi malore nel sonno
© Notizieaudaci.it - Morto a Matierno Fabio Iavarone: ‘Si è addormentato e non si è più svegliato’: ipotesi malore nel sonno

Notizie correlate

Leggi anche: Malore nel sonno, 24enne trovato morto dai genitori

Si addormenta e non si sveglia più: muore nel sonno a 23 anni Francesca MetelliComezzano Cizzago (Brescia), 16 marzo 2026 – Va a dormire, in una sera come tutte le altre, ma non si sveglia più.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

matierno fabio iavarone morto a matierno fabioMorto Fabio Iavarone di Salerno: il venticinquenne sarebbe scomparso per un malore nel sonno, la comunità è ancora sconvoltaUna domenica mattina come tante si è trasformata in un incubo a Salerno, la città si è svegliata con una notizia che ha lasciato tutti senza parole: Fabio Iavarone, appena 25 anni, è morto nel sonno, ... alphabetcity.it

matierno fabio iavarone morto a matierno fabioSalerno, dolore a Matierno: trovato senza vita un giovane di 25 anniStampa Si è svegliata nel dolore e nell’incredulità la comunità di Matierno per la scomparsa di Fabio Iavarone, giovane di 25 anni, trovato senza vita nel suo letto nella mattinata di domenica. Il rag ... salernonotizie.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.