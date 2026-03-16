Una giovane donna di 23 anni si è addormentata e non si è più risvegliata nella sua casa a Comezzano Cizzago, in provincia di Brescia. La sera in cui è avvenuto il decesso è stata come tante altre, senza segnali di avviso o problemi immediati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Comezzano Cizzago (Brescia), 16 marzo 2026 – Va a dormire, in una sera come tutte le altre, ma non si sveglia più. È morta nel sonno nel letto di casa, e a scoprirla esanime sono stati i genitori. È quello che è successo a Francesca Metelli, ventitreenne di Comezzano Cizzago stroncata la notte tra sabato e domenica da una patologia cardiaca congenita con cui aveva convissuto fin dalla nascita, e che le ha chiesto improvvisamente il conto. La ragazza era nipote del sindaco del paese, Massimiliano Metelli. A trovarla appunto priva di sensi domenica mattina sono stati il padre Gianluigi e la madre Evelina. Il dolore dei genitori e delle sorelle . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si addormenta e non si sveglia più: muore nel sonno a 23 anni Francesca Metelli

Articoli correlati

Si addormenta in volo appoggiata sulla spalla della mamma e non si sveglia più: muore a 44 anni l’avvocata Rachel GreenHa preso un aereo dal Minnesota verso il Regno Unito e, durante il volo, si è addormentata sulla spalla della mamma, che viaggiava con lei.

Leggi anche: Va a dormire e non si sveglia più: Francesca è morta a soli 23 anni

Una raccolta di contenuti su Francesca Metelli

Si addormenta e non si sveglia più: muore nel sonno a 23 anni Francesca MetelliBrescia, la ragazza soffriva di una patologia cardiaca che non le ha lasciato scampo. Il funerale mercoledì 18 marzo nella parrocchia di Comezzano Cizzago ... ilgiorno.it

Va a dormire e non si sveglia più, una comunità in lutto: Francesca Metelli è morta nel sonno a soli 23 anniBRESCIA. Un lutto che lascia sgomenta un'intera comunità: Francesca Metelli, di Comezzano Cizzago nel bresciano, è morta nel sonno a soli 23 anni. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 14 e do ... ildolomiti.it