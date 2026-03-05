malore nel sonno 24enne trovato morto dai genitori

Una giovane di 24 anni è stata trovata morta nel letto dai genitori, che hanno deciso di non sottoporre il corpo a ulteriori accertamenti medici. Il decesso è avvenuto durante il sonno, secondo quanto riferito dalla famiglia, senza indicazioni di cause evidenti. Nessuna indagine diagnostica verrà condotta per approfondire le ragioni della morte.

“Non piangete, sarò l’angelo invisibile della famiglia. Dio non saprà negarmi niente quando io pregherò per voi” In questa breve frase sull’epigrafe il dolore per una tragedia ancora inspiegabile quella di un 24enne, Emanuele Canzian, che è stato trovato esanime dai genitori nel suo letto e a nulla sono valsi i soccorsi prestati da medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il giovane è morto per un malore improvviso, probabilmente un infarto che lo ha colpito nel sonno, senza lasciargli scampo. La tragedia si è consumata il 3 marzo, a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Canzian lavorava come grafico ed era dipendente da alcuni anni della Amorim Cork di Scomigo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

«Ansia e stress» per il medico, Emanuele Canzian trovato morto nel letto dalla mamma. Un malore l'ha stroncato nel sonno a 24 anniSAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Non si sentiva bene da un paio di giorni e per questo era rimasto a casa dal lavoro.

«Stress» per il medico, Emanuele Canzian trovato morto nel letto dalla mamma. Un malore l'ha stroncato nel sonno a 24 anniSAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Non si sentiva bene da un paio di giorni e per questo era rimasto a casa dal lavoro. «Il medico gli aveva detto che erano solo un po' di ansia ... ilgazzettino.it

