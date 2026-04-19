Un'immagine mostra un uomo, secondo gli inquirenti, mentre cerca di rimuovere le telecamere installate su un'ambulanza. Si tratta di Luca Spada, 27 anni, al centro di un’indagine riguardante decessi sospetti avvenuti nel forlivese. Le autorità stanno analizzando i filmati e le testimonianze per chiarire i passaggi legati all'episodio. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di accertamenti sul ruolo delle apparecchiature di videosorveglianza nei servizi di emergenza.

In quest'immagine, secondo gli inquirenti stava tentando di rimuovere le telecamere installate a bordo dell’ambulanza Luca spada, il 27enne al centro dell’inchiesta sui decessi sospetti nel forlivese. È uno degli episodi finiti sotto la lente degli investigatori: secondo quanto ricostruito tramite le intercettazioni ambientali, l’uomo si sarebbe accorto del sistema di videosorveglianza - inizialmente non funzionate e poi riattivato - avrebbe quindi cercato di metterlo fuori uso, con un cacciavite giustificandosi poi con una collega di una presunta ricerca di lenzuola.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morti in ambulanza, Spada avrebbe cercato di rimuovere le telecamere sul mezzo di soccorso

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