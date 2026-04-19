Depistaggi di Luca Spada sulle morti sospette in ambulanza a Forlì ricercava sul web i casi di cronaca nera

Secondo le indagini, Luca Spada avrebbe cercato sul web dettagli relativi a casi di cronaca nera, in relazione alle morti sospette avvenute in ambulanza a Forlì. Sarebbero emerse conversazioni e attività online che indicano tentativi di depistaggio e di agire senza essere individuato. Le autorità stanno analizzando i dispositivi di Spada per raccogliere ulteriori prove sulle sue azioni e sui suoi obiettivi.

Luca Spada avrebbe posto in essere stratagemmi per restare solo coi pazienti che trasportava, a volte simulando un dolore a un piede e altre volte riferendo che avrebbe dovuto fare delle telefonate. Solo così il soccorritore 27enne sarebbe riuscito ad agire indisturbato durante i trasporti in ambulanza. Poi, secondo la Procura di Forlì, avrebbe fatto ricerche web con parole chiave del tipo: “Sognare omicidio, significato e numeri”, oltre a consultare articoli su Giampaolo Amato, l’ex medico che nel 2021 uccise la moglie e la suocera con un mix di farmaci. Le strategie di Luca Spada per isolarsi con i pazienti Open riporta che secondo gli...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Depistaggi di Luca Spada sulle morti sospette in ambulanza a Forlì, ricercava sul web i casi di cronaca nera Notizie correlate Leggi anche: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario Morti sospette in ambulanza a Forlì, Luca Spada intercettato: “Soffrivano troppo, giusto vadano davanti a Dio”Il 27enne soccorritore della Croce Rossa, arrestato ieri per omicidio volontario di una 85enne che stava trasportando, era già nel mirino degli... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I depistaggi dell’autista di ambulanze. Diceva: Questa signora respira male; Questa signora respira male, così Luca Spada depistava i colleghi mentre online cercava: Sognare omicidio, significato e numeri; Forlì, morti in ambulanza. Le ricerche online di Luca Spada sul caso Amato: Sognare di uccidere. Depistaggi di Luca Spada sulle morti sospette in ambulanza a Forlì, ricercava sul web i casi di cronaca neraLuca Spada avrebbe fatto di tutto per agire indisturbato e avrebbe fatto ricerche web inquietanti: le novità sui morti in ambulanza a Forlì ... virgilio.it I depistaggi dell’autista di ambulanze. Diceva: Questa signora respira maleTutte le accuse a Spada arrestato a Forlì per la morte di sei pazienti durante i trasporti. Le ricerche online: Sognare di uccidere ... bologna.repubblica.it Dopo l'ultima audizione del Procuratore di Caltanissetta De Luca, semmai ce ne fosse ancora bisogno, è chiaro a tutti come la Commissione Parlamentare Antimafia presieduta da Chiara Colosimo non abbia alcun interesse a cercare la verità sulle stragi di # - facebook.com facebook