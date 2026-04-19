Morti in ambulanza Spada avrebbe cercato di rimuovere le telecamere di sorveglianza dal mezzo di soccorso

Un uomo avrebbe tentato di rimuovere le telecamere di sorveglianza presenti su un'ambulanza in seguito a due decessi avvenuti durante il trasporto. Secondo le fonti, si sarebbe accorto della presenza di un sistema di videosorveglianza e avrebbe cercato di toglierlo dal veicolo di soccorso. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'episodio.

Al centro dell'inchiestadella procura di Forlì che ha portato all'arresto di Luca Spada - indagato per la morte di diversi pazienti durante o subito dopo il trasporto in ambulanza - spunta un elemento cruciale: un filmato registrato dai carabinieri all'interno del veicolo. Gli inquirenti si stanno concentrando su un particolare frame del video in cui Spada, in servizio con un collega di nome Radu, mostra un evidente nervosismo riguardo a un dispositivo presente nell'ambulanza. Dalle intercettazioni ambientali emerge che Spada, insospettito, punta ripetutamente l'attenzione su un oggetto sospetto., "C'è una telecamera lì nel mezzo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morti in ambulanza, Spada avrebbe cercato di rimuovere le telecamere di sorveglianza dal mezzo di soccorso Notizie correlate Morti in ambulanza, Spada avrebbe cercato di rimuovere le telecamere sul mezzo di soccorsoIn quest'immagine, secondo gli inquirenti stava tentando di rimuovere le telecamere installate a bordo dell’ambulanza Luca spada, il 27enne al centro... Morti in ambulanza, le ricerche online di Spada: ‘Sognare un omicidio’Emergono nuovi elementi raccolti dagli inquirenti nel corso dell’indagine sulle morti sospette degli anziani. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Morti in ambulanza, le frasi shock dell'autista intercettato: Soffrono troppo, lo rifarò; Anziani morti in ambulanza: chi è Luca Spada, arrestato con l'accusa di omicidio volontario; Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: Mi è piaciuto farlo, anzi lo rifarò. Poveri vecchietti, soffrono troppo; Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l'autista. Anziani morti in ambulanza a Forlì: Spada sapeva della telecamera, ha tentato di forzare il vano con cacciaviteLuca Spada, indagato per sei omicidi sulle ambulanze della Croce Rossa dove operava come autista-soccorritore, avrebbe tentato di smontare le telecamere ... fanpage.it Luca Spada e gli anziani morti in ambulanza, la coincidenza, le ricerche su Google e i depistaggi: «Signora non respira bene»I colleghi della Croce Rossa, una socia dell'agenzia di pompe funebri e probabilmente anche altre persone che possano essere in qualche modo a conoscenza dei fatti. Da lunedì, ... ilgazzettino.it Segnalazione #Francavilla - "Qui siamo alle spalle di viale Abbadessa e si è creata una discarica abusiva dov'è possibile trovare un po' di tutto, compresi escrementi e persino animali morti. Com'è possibile che nessuno intervenga" - facebook.com facebook Anziani morti in ambulanza a Forlì: "Spada sapeva della telecamera, ha tentato di forzare il vano con cacciavite" x.com