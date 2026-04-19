Un bambino di pochi anni è deceduto, portando all’apertura di un’indagine. Un sit-in si è svolto davanti all’ospedale di Rovigo, con il padre che ha rivolto un appello, chiedendo cosa sia successo al suo figlio. La vicenda ha coinvolto due aree geografiche, il Polesine e la Provincia di Parma, suscitando reazioni di protesta e preoccupazione. La procura ha avviato le verifiche necessarie per chiarire le circostanze della morte.

Rovigo, 19 aprile 2026 – Una storia che ha sconvolto tutti che lega nel dolore, due territori, il Polesine e la Provincia di Parma. “un dolore che non trova parole”, per citare il sindaco di Fidenza, Davide Malvisi. La famiglia del piccolo Adam di soli due anni e mezzo, morto dopo l’intervento chirurgico di routine all’ospedale di Rovigo, chiede “Verità e giustizia”. Una denuncia è stata presentata dai genitori del piccolo di origini egiziane, Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik, morto martedì 14 aprile durante il trasferimento in ambulanza all' ospedale di Padova, in seguito all'arresto cardiaco avvenuto circa un'ora dopo l'inizio dell' operazione a un braccio alla quale era stato sottoposto, programmata per le otto del mattino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte del piccolo Adam, aperta un’inchiesta. Sit-in davanti all’ospedale di Rovigo, l’urlo del papà: “Cos’hanno fatto a mio figlio?”

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