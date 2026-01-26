Aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte dei due genitori di Claudio Carlomagno Lui è pentito e chiede notizie del figlio

La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio riguardo alla morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno. La villa di Anguillara, loro abitazione, è stata sequestrata. Claudio, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, si è detto pentito e chiede notizie del figlio. L’indagine mira a chiarire le circostanze delle morti e eventuali responsabilità.

La procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro della villa di Anguillara dove abitavano Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo e dove i due si sono tolti la vita sabato scorso. A eseguire il sequestro saranno i carabinieri, che indagano sul caso. Sulla morte dei due coniugi la procura indaga per istigazione al suicidio. La procura ha disposto l’autopsia sui corpi dei due coniugi, che sarà effettuata domani. «Carlomagno è pentito e chiede notizie del figlio». Claudio Carlomagno è stato informato del suicidio dei genitori.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su claudio carlomagno

Ultime notizie su claudio carlomagno

