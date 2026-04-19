Morta la bimba fatta nascere con il cesareo d’urgenza dopo tragico schianto sulla Statale 107 a San Fili

Una bambina nata con un parto cesareo d’urgenza dopo un grave incidente sulla Statale 107 nel Cosentino è deceduta nel pomeriggio di domenica. La neonata era stata portata in ospedale in condizioni critiche e si trovava nel reparto di terapia intensiva neonatale. La madre e il padre sono ancora ricoverati nello stesso ospedale, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull’incidente.

La piccola fatta nascere venerdì con un parto cesareo d'urgenza dopo lo schianto sulla statale 107 nel Cosentino purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduta nel pomeriggio di domenica nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Cosenza dove rimangono ricoverati madre e padre. Il bilancio dell'incidente stradale si aggrava a tre morti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Parto cesareo d’urgenza nella notte a Cosenza: neonata lotta per la vita dopo lo schianto sulla Statale 107Un parto cesareo d’urgenza è stato eseguito nella notte all’ospedale Annunziata di Cosenza su una donna di Amantea alla 34ª settimana di gravidanza,... Tragico incidente in galleria sulla statale 107: due morti e un feritoABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro frontale nella galleria Fiego Grave incidente nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 107 Silana... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria, due morti e un ferito; Cesareo d’urgenza nella notte per la donna coinvolta nell’incidente sulla 107: la neonata lotta tra la vita e la morte · LaC News24; Marano Marchesato sotto shock per Luciano e Mariano dopo il tragico incidente sulla SS 107 a San Fili · CosenzaChannel.it; Gravissimo incidente stradale in Calabria: due morti (NOMI). Morta la bimba fatta nascere con il cesareo d’urgenza dopo tragico schianto sulla Statale 107 a San FiliLa piccola fatta nascere venerdì con un parto cesareo d'urgenza dopo lo schianto sulla statale 107 nel Cosentino purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduta ... fanpage.it Tragedia sulla SS 107 a San Fili, non ce l’ha fatta la neonata nata dopo il cesareoSale a tre il bilancio delle vittime dell'incidente stradale di venerdì sera avvenuto sulla strada statale 107 in una galleria nel territorio di San Fili, è morta la bimba nata con un cesareo d'urgenz ... cosenzapost.it SS107, TRAGEDIA NELLA GALLERIA DI SAN FILI: MUORE ANCHE LA NEONATA. SALE A TRE IL BILANCIO DELLE VITTIME Dopo il violento impatto nella galleria Fiego, si spegne la bambina nata d’urgenza: comunità sotto shock e interrogativi sulla sicure facebook Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri all'interno della galleria "Fiego" sulla strada statale 107 Silana Crotonese nel territorio comunale di San Fili (Cosenza). #ANSA ansa.it/s x.com