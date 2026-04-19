Morì nel campo di sterminio il risarcimento ottant’anni dopo | al figlio vanno 340mila euro

Un uomo che aveva nove mesi quando suo padre scomparve durante la guerra ha ricevuto un risarcimento di 340 mila euro, ottant’anni dopo la sua morte nel campo di sterminio. La decisione è arrivata a seguito di una lunga procedura legale che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del figlio, che non ha mai conosciuto il genitore. La vicenda si inserisce in un contesto di riconoscimento legale delle vittime di quegli orrori storici.

Firenze, 19 aprile 2026 – Aveva nove mesi quando suo padre sparì nella guerra. Non abbastanza per ricordarne il volto, abbastanza per portarsi dietro quell’assenza per tutta la vita. Ottant’anni dopo, quella storia è tornata in un’aula di tribunale, dentro una sentenza che non riguarda solo il passato, ma il modo in cui questo continua a produrre conseguenze. Il risarcimento. Il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento di 340mila euro a un uomo, oggi anziano, per la morte del padre, deportato e ucciso dai nazisti tra il 1944 e il 1945. La vicenda si colloca nella Firenze occupata dopo l’11 settembre 1943, quando la città è sotto controllo tedesco e la repressione si intensifica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morì nel campo di sterminio, il risarcimento ottant’anni dopo: al figlio vanno 340mila euro Notizie correlate Il figlio morì cadendo nel vuoto. Maxi risarcimento a Rita Cutolodi Antonella Marchionni Maxi risarcimento da oltre mezzo milione per la morte di Gianluca Mugnolo, il figlio 44enne della guaritrice Rita Cutolo. Morì dopo il vaccino Covid: risarcimento di 77mila euro agli erediPesaro, 7 aprile 2026 – Era morta due settimane dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid e ora, cinque anni dopo quella tragedia, lo Stato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Morì nel campo di sterminio, il risarcimento ottant’anni dopo: al figlio vanno 340mila euro; ISRAELE – Le sirene per Yom HaShoah e quelle per la guerra - Moked; Scomparso nel nulla dalla provincia di Napoli, Rosario Starace ritrovato a Roma dai carabinieri; Buchenwald, il campo di concentramento dei prigionieri politici. 81 anni dall'insurrezione e liberazione. Morì nel campo di sterminio, il risarcimento ottant’anni dopo: al figlio vanno 340mila euroNel 1943 il fiorentino era un attivo antifascista militante e venne arrestato durante l’occupazione della città. Deportato nei lager venne ucciso nella ritirata nazista. Il tribunale riconosce il dann ... msn.com Il figlio morì a 11 anni nel rogo del camper, il padre a processo per omicidio colposo: «Ma il fornello da campo non era il mio»Era il 31 agosto del 2023 quando Samuel Imbuzan, 11 anni, morì per le gravi ustioni subite durante un incendio divampato sul camper di famiglia a Bados in Sardegna. Per quei tragici fatti il gup del ... corrieredibologna.corriere.it ( Ersilia Gillio) Il 12enne originario di Pellezzano morì il 27 dicembre del 2017. La mamma: «Nessuno ce lo restituirà ma oggi sentiamo che il suo sacrificio non è stato dimenticato» facebook