Il figlio morì cadendo nel vuoto Maxi risarcimento a Rita Cutolo

Rita Cutolo riceve un maxi risarcimento di oltre mezzo milione di euro dopo la morte del figlio Gianluca Mugnolo, 44 anni, che è caduto nel vuoto durante un intervento di recupero in una zona impervia del Monte Rosa.

di Antonella Marchionni Maxi risarcimento da oltre mezzo milione per la morte di Gianluca Mugnolo, il figlio 44enne della guaritrice Rita Cutolo. La nota pranoterapeuta era sul pulmino quando il figlio precipitò nel vuoto del Furlo. Il Tribunale civile di Urbino condanna al 70 per cento il camionista per la tragedia del 20 dicembre 2011. Concorso di colpa del 30 per cento alla vittima. Il conto civile, 15 anni dopo, è di oltre mezzo milione di euro complessivamente riconosciuto ai congiunti (padre, sorella, nonna, zio e due cugine), assistiti dall’avvocato Stefano Cruciani del foro di Roma. Il 44enne, precipitò nel vuoto dal viadotto del Furlo alle 4,50 del mattino del 20 dicembre 2011. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gianluca Mugnolo, 44 anni di Tavullia e figlio della nota guaritrice Rita Cutolo, è precipitato dal viadotto del Furlo lo scorso 10 febbraio, probabilmente a causa di un malore improvviso che lo ha colto mentre attraversava la strada.

