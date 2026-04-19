Moreirense-Estoril lunedì 20 aprile 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Un gol per parte nel posticipo?

Lunedì sera alle 21:15 si gioca l'ultimo match della trentesima giornata di Liga tra Moreirense ed Estoril. La sfida si svolge allo stadio dei padroni di casa, che occupano l’ottavo posto con 36 punti, in coabitazione con il Vitoria Guimaraes. Gli ospiti, invece, sono a quota 37 punti e si trovano appena sopra nella classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già stati annunciati.

L’ultima sfida della giornata numero 30 di Liga si disputerà lunedì notte e vedrà la Moreirense attendere l’Estoril: i padroni di casa sono ottavi in classifica con 36 punti insieme al Vitoria Guimaraes, mentre gli ospiti sono a quota 37. Non è un momento particolarmente felice per nessuna delle due compagini: la squadra di Moreira. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Un gol per parte nel posticipo? Notizie correlate Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte nel posticipo?L’ultima sfida della giornata numero 30 di Liga si disputerà lunedì notte e vedrà la Moreirense attendere l’Estoril: i padroni di casa sono ottavi in... Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude la giornataL’ultima sfida della giornata numero 30 di Liga si disputerà lunedì notte e vedrà la Moreirense attendere l’Estoril: i padroni di casa sono ottavi in... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Moreirense vs Estoril Pronostico: Anteprima e Analisi | Liga Portugal 20-04-2026; Moreirense v Estoril: top-half neighbours jostle for position; Pronostico Moreirense - Estoril Praia con quote del match di liga sagres del 20-04-26; Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude l... Pronostico Moreirense vs Estoril – 20 Aprile 2026Nel contesto caldo della Primeira Liga, il confronto tra Moreirense e Estoril, in programma il 20 Aprile 2026 alle 21:15 al suggestivo Parque Joaquim de ... news-sports.it Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude la giornata ift.tt/wCpcRPZ #scommesse #pronostici x.com