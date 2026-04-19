Moreirense-Estoril lunedì 20 aprile 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Un gol per parte nel posticipo?

Lunedì sera alle 21:15 si gioca l’ultimo match della trentesima giornata di Liga tra Moreirense ed Estoril. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono vicine in classifica: i padroni di casa sono ottavi con 36 punti, condividendo la posizione con un’altra squadra, mentre gli ospiti sono settimi con 37 punti. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le formazioni di migliorare la propria posizione in classifica.

L’ultima sfida della giornata numero 30 di Liga si disputerà lunedì notte e vedrà la Moreirense attendere l’Estoril: i padroni di casa sono ottavi in classifica con 36 punti insieme al Vitoria Guimaraes, mentre gli ospiti sono a quota 37. Non è un momento particolarmente felice per nessuna delle due compagini: la squadra di Moreira. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte nel posticipo? Notizie correlate Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude la giornataL’ultima sfida della giornata numero 30 di Liga si disputerà lunedì notte e vedrà la Moreirense attendere l’Estoril: i padroni di casa sono ottavi in... Rio Ave-Moreirense (lunedì 16 febbraio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronosticiIl Rio Ave sta vivendo il periodo di siccità offensiva più lungo della stagione, questa è la prima cosa che vogliamo dire alla vigilia di questa... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Moreirense vs Estoril Pronostico: Anteprima e Analisi | Liga Portugal 20-04-2026; Moreirense v Estoril: top-half neighbours jostle for position; Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude l...; Pronostico Moreirense FC - Estoril - Liga Portugal. Pronostico Moreirense vs Estoril – 20 Aprile 2026Nel contesto caldo della Primeira Liga, il confronto tra Moreirense e Estoril, in programma il 20 Aprile 2026 alle 21:15 al suggestivo Parque Joaquim de ... news-sports.it Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude la giornata ift.tt/wCpcRPZ #scommesse #pronostici x.com