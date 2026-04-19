Lunedì sera alle 21:15 si gioca l’ultimo match della trentesima giornata di Liga tra Moreirense ed Estoril. La partita si svolge in un momento in cui la classifica vede i padroni di casa in ottava posizione con 36 punti, condivisa con il Vitoria Guimaraes, mentre gli ospiti si trovano un punto avanti con 37 punti. La sfida chiude il programma di questa giornata calcistica.

L’ultima sfida della giornata numero 30 di Liga si disputerà lunedì notte e vedrà la Moreirense attendere l’Estoril: i padroni di casa sono ottavi in classifica con 36 punti insieme al Vitoria Guimaraes, mentre gli ospiti sono a quota 37. Non è un momento particolarmente felice per nessuna delle due compagini: la squadra di Moreira. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Moreirense-Estoril (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude la giornata

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