Rio Ave-Moreirense lunedì 16 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici
Il Rio Ave affronta il Moreirense lunedì 16 febbraio alle 21:15, dopo aver segnato appena un gol nelle ultime cinque partite. La squadra sembra aver perso la vena realizzativa e cerca di ritrovare la via del gol contro un avversario che ha vinto le ultime due sfide ufficiali. La squadra di casa spera di invertire il trend negativo davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di interrompere questa serie senza reti.
Il Rio Ave sta vivendo il periodo di siccità offensiva più lungo della stagione, questa è la prima cosa che vogliamo dire alla vigilia di questa sfida contro il Moreirense. I Vilacondenses, che sono quartultimi in classifica e dunque in lotta per non retrocedere, non segnano da quattro partite consecutive. L’ultimo giocatore a riuscirci è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Rio Ave-Benfica (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Aquile attese a Vila do Conde
Analisi e aggiornamenti sul match Rio Ave-Benfica, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21:30 a Vila do Conde.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rio Ave-Moreirense (lunedì 16 febbraio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Rio Ave-Moreirense 16 Febbraio 2026: 22ª Giornata di Primeira Liga; Rio Ave vs Moreirense Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Liga Portugal 16-02-2026; Liga Portugal, continua il duello a distanza: Porto e Sporting CP vincono entrambe 1-0.
Schedina lunedì calcio estero: FA Cup, Spagna e Portogallo nel nostro menùSchedina calcio estero, interessante la sfida tra Macclesfield e Brentford in Coppa d'Inghilterra, ma occhio al derby Girona-Barcellona ... assopoker.com
Lo Sporting Braga ha battuto 3-0 il Rio Ave Doppietta del solito Ricardo Horta e gol di Grillitsch Il mediano austriaco dopo essere fiorito nel Werder Brema ha giocato nell’Ajax ma non è sfondato Passato dalla Real Valladolid, è poi approdato in Portogallo È u facebook
Blesa passa dal Cesena al Rio Ave. Operazione da 1,7 mln di euro più bonus. @SkySport x.com