Montignoso trionfa | 68 punti e il pass per l’Élite è realtà

Il Montignoso ha ottenuto la promozione al campionato Allievi Regionali Élite dopo aver conquistato 68 punti nel Girone C della Lunigiana Pontremolese. La squadra ha raggiunto l’obiettivo nonostante il pareggio casalingo contro la Lunigiana Pontremolese, risultato che non ha compromesso la sua posizione in classifica. La vittoria finale ha confermato la prima posizione nel girone e l’accesso alla categoria superiore.

Il Montignoso ha sancito la propria supremazia nel Girone C della Lunigiana Pontremolese conquistando il pass per il campionato Allievi Regionali Élite, nonostante il pareggio ottenuto in casa contro la Lunigiana Pontremolese. La squadra guidata da mister Maurizio Antonucci ha festeggiato il traguardo con 68 punti, consolidando un primato che non lascia spazio ai dubbi dopo la vittoria del rivale Montemurlo Jolly Calcio. Il dominio rossoblù e l'equilibrio del derby al Lunezia Al termine del fisc .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montignoso trionfa: 68 punti e il pass per l’Élite è realtà Notizie correlate Ciclismo: la Longo Borghini trionfa a Cinquale di MontignosoCinquale di Montignoso, 8 marzo 2026 – Dopo una fuga a cinque la zampata vincente al secondo e ultimo passaggio sulla salita della Fortezza a una... Serie A2 Elite, Coppa Italia: il Benevento 5 strappa il pass per la storica finaleTempo di lettura: 2 minutiSi è tinta di giallorosso la semifinale di Coppa Italia di serie A2 Elite che ha visto il Benevento 5 imporsi 5-4 sul...