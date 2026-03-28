Nella semifinale di Coppa Italia di serie A2 Elite, Benevento 5 ha battuto Cesena con il punteggio di 5-4, ottenendo così l'accesso alla finale. La partita si è svolta in un clima di grande tensione e si è conclusa con la vittoria della squadra giallorossa, che ha conquistato il passaggio alla fase successiva della competizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tinta di giallorosso la semifinale di Coppa Italia di serie A2 Elite che ha visto il Benevento 5 imporsi 5-4 sul Cesena al termine di un match pieno di emozioni. Pronti, via e nel giro di 5 minuti c’è il vantaggio dei romagnoli con Hachimi, il pareggio di Rosato per i sanniti ed il sorpasso del Cesena con Gardelli da posizione molto defilata in un avvio di gara a dir poco scoppiettante. I ragazzi di mister Scarpitti, di nuovo costretti a rincorrere, impiegano qualche minuto per riordinare le idee e dopo un paio di rischi dalle parti di Montefalcone trovano il meritatissimo 2-2 con Caruso dopo una invenzione di Volonnino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie A2 Elite, Coppa Italia: il Benevento 5 strappa il pass per la storica finale

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