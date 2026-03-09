Il 8 marzo 2026 a Cinquale di Montignoso, la ciclista Longo Borghini ha vinto la corsa dopo una fuga a cinque. Al secondo e ultimo passaggio sulla salita della Fortezza, a circa 15 chilometri dal traguardo, ha scattato dimostrando una superiorità netta. La gara si è conclusa con la sua vittoria, lasciando gli altri concorrenti dietro.

Cinquale di Montignoso, 8 marzo 2026 – Dopo una fuga a cinque la zampata vincente al secondo e ultimo passaggio sulla salita della Fortezza a una quindicina di chilometri dal traguardo, a dimostrare una chiara superiorità. Così Elisa Longo Borghini ha portato ancora una volta al trionfo la sua maglia tricolore sul traguardo di Cinquale di Montignoso in provincia di Massa nel Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race. Per altri aspetti, è stato anche un trionfo della formazione UAE Team Adq in quanto oltre alla splendida vincitrice, altre cinque atlete della stessa squadra sono finite nella Top Ten. Alla gara hanno preso il via 157 atlete e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo: la Longo Borghini trionfa a Cinquale di Montignoso

Articoli correlati

Leggi anche: Elisa Longo Borghini vince il Trofeo Oro in Euro: affermazione in solitaria a Montignoso

Il tricolore di Longo Borghini risplende a Montignoso. La campionessa conquista il Trofeo Oro in EuroElisa Longo Borghini fa il tris a Montignoso e conquista la 14esima edizione del Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race, la gara che negli anni si è...

Altri aggiornamenti su Longo Borghini

Temi più discussi: Strade Bianche, Longo Borghini lotta ma chiude quarta. Vince la gregaria Elise Chabbey; Strade Bianche donne, trionfo della svizzera Chabbey. Elisa Longo Borghini quarta; Longo Borghini attacca e sfiora il podio alle Strade Bianche: è quarta a Siena; Gomito-a-gomito: Elisa Longo Borghini e Kasia Niewiadoma danno spettacolo su Le Tolfe.

Ciclismo: la Longo Borghini trionfa a Cinquale di MontignosoCinquale di Montignoso, 8 marzo 2026 – Dopo una fuga a cinque la zampata vincente al secondo e ultimo passaggio sulla salita della Fortezza a una quindicina di chilometri dal traguardo, a dimostrare u ... lanazione.it

Elisa Longo Borghini solitaria fa il tris alla Oro in Euro Women’sAveva già scritto due volte il proprio nome nell'albo d'oro della corsa (2012 e 2024) e allora ha pensato bene di fare il tris. Elisa Longo Borghini ha vinto per distacco la 14esima edizione della Oro ... noitv.it

Montignoso - Trofeo Oro in Euro 2026 1.Longo Borghini (UAE Team ADQ) 2.Karlijn Swinkels 3.Dominika Wlodarczyk - facebook.com facebook

Stamani Elisa Longo Borghini aveva scritto che i rigori possono essere sbagliati solo da chi ha il coraggio di andare sul dischetto a tirarli. È vero. Come è vero che serve il coraggio di tornare a tirare un rigore, senza perdere la propria idea, la propria visione, a x.com