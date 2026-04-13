Montignoso la doppietta di Bertuccelli strappa il pareggio al 2-2

Domenica 12 aprile 2026, si è giocata la partita tra Firenze Ovest e Montignoso. La gara si è conclusa con un punteggio di 2-2, grazie alla doppietta di Bertuccelli che ha permesso al Montignoso di ottenere il pareggio. La partita si è svolta in casa di Firenze Ovest e ha visto un andamento con momenti di vantaggio e recupero da entrambe le squadre.

Il pareggio per 2-2 tra il Firenze Ovest e il Montignoso, disputato domenica 12 aprile 2026, ha sancito un equilibrio tecnico che riflette l’andamento alternato della sfida giocata in casa dai padroni di casa. In un pomeriggio caratterizzato da una forte intensità fisica e da un clima caldo che ha influenzato il ritmo del gioco, la doppietta del bomber Bertuccelli ha permesso alla squadra di mister Ricci di strappare un punto prezioso, contro un Firenze Ovest che aveva inizialmente preso il comando della contesa. L’equilibrio tattico tra i duelli in campo e la gestione dei cambi. La dinamica del match è stata segnata da fasi di dominio chiaramente distinte tra le due formazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montignoso, la doppietta di Bertuccelli strappa il pareggio al 2-2 Montignoso vince il derby: Bertuccelli, doppietta e vetta raggiunta nel Girone A di Promozione.Il Montignoso ha superato l'Urbino Taccola per 2-1 in una vibrante partita valida per la 22ª giornata del campionato di Promozione Toscana Girone A. Miracolo al 95?: il portiere Iannarilli strappa il pareggio all’AvellinoIl pareggio tra Avellino e Catanzaro arriva con un colpo di testa improvviso, firmato dal portiere irpino Antony Iannarilli, proprio al termine del...