Nella giornata di ieri, lungo corso Umberto a Napoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 18enne di origine egiziana, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di droga e un coltello. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio volte a garantire la sicurezza urbana e prevenire situazioni di rischio.

Sorpreso con droga e coltello lungo corso Umberto. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne di origine egiziana, con precedenti di polizia. Deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel camminare lungo corso Umberto I, i poliziotti hanno notato un sospetto scambio: il giovane, in cambio di una banconota, avrebbe ceduto qualcosa a un’altra persona che si è poi allontanata rapidamente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, sorpreso lungo corso Umberto con droga e coltello: arrestato 18enne

