Aggredita dal compagno con il coltello scappa in strada e chiede aiuto | uomo arrestato

Un uomo di 36 anni residente in città è stato arrestato dai carabinieri di Cesano Maderno con l’accusa di aver aggredito la convivente con un coltello durante un’ennesima lite. Dopo l’aggressione, la donna è scappata in strada e ha chiesto aiuto. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato poco dopo l’episodio.

