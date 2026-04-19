Montecatini seleziona i protagonisti U19 | colpi netti sorprese e tutto da rivivere in Live Replay su Sportface TV

A Montecatini si sono concluse le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili, con il terzo giorno di gare che ha portato a risultati importanti, tra vittorie nette, eliminazioni anticipate e alcune qualificazioni automatiche. La giornata ha regalato momenti di suspense e colpi di scena, disponibili per la visione in Live Replay su Sportface TV. La competizione ha visto protagonisti giovani atleti che si sono confrontati in match intensi e spesso imprevedibili.

Si sono concluse a Montecatini le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili, con il Day 3 che ha consegnato una serie di verdetti pesanti tra conferme, stop prima del limite e qualche passaggio d’ufficio. L’evento si è svolto al PalaVinci ed è stato trasmesso su Italia Boxe TV, canale disponibile sulla piattaforma Sportface TV, dove resta anche la possibilità in riviverlo in replay. La sessione 7A ha acceso soprattutto i 75kg, dove hanno staccato il pass Jacopo Ferati, Lev Pastushenko, Nunzio Leone, Ilyas Sousa, Rocco Santilli, Christian Gaccioli e José Pasieka Jimenez. Il verdetto più duro lo ha firmato Gabriele Struzzolino, capace di chiudere contro Francesco Di Palmo per RSC-I già nel primo round.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Montecatini entra nel vivo: verdetti pesanti agli U19, tutto da rivivere su Italia Boxe TV in Live Replay su Sportface TVLa seconda giornata delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 M/F ha alzato il livello al PalaVinci di Montecatini, tra sessioni dense di... Boxe U19 a Montecatini: trionfi netti e nuovi talenti sul ringIl PalaVinci di Montecatini ospita oggi, sabato 18 aprile 2026, una giornata decisiva per il futuro dei giovani pugili impegnati nelle Fasi...