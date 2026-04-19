Mons Michele Morandi è il nuovo vescovo

Durante la cerimonia di nomina, il nuovo vescovo è stato accolto da oltre cinque minuti di applausi continui e fragorosi, con fedeli visibilmente emozionati e alcuni in piedi. Molti presenti si sono mostrati commossi, alcuni con le lacrime agli occhi, a testimonianza del momento di grande significato religioso e comunitario. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera di festa e partecipazione.

Oltre cinque minuti di applausi ininterrotti e scroscianti. Fedeli con le lacrime agli occhi, qualcuno in piedi. Questa la reazione della basilica Cattedrale di Faenza, ieri gremita, qualche minuto dopo mezzogiorno, quando il vescovo Mario Toso ha annunciato che Papa Leone ha nominato alla guida della Diocesi di Faenza-Modigliana monsignor Michele Morandi, cinquantenne originario di Alfonsine, già vicario generale diocesano. Contemporaneamente la Santa Sede ha diffuso un bollettino nel quale si confermava la nomina di Michele Morandi, presbitero dal 2003 con una lunga esperienza anche in vicariati e amministrazioni parrocchiali all’interno della stessa Diocesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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L'annuncio di Mons. Michele Morandi come nuovo vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana

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