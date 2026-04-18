Da Alfonsine alla guida della Diocesi | Michele Morandi nuovo vescovo di Faenza-Modigliana

Il Santo Padre ha nominato monsignor Michele Morandi come nuovo vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, sostituendo ufficialmente monsignor Mario Toso, che ha presentato la rinuncia al suo incarico. La nomina è stata comunicata recentemente e l’annuncio ufficiale è stato dato attraverso un comunicato della Santa Sede. Monsignor Morandi, proveniente da Alfonsine, assume ora la guida della diocesi.

Monsignor Michele Morandi è il nuovo vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana. La nomina è stata ufficializzata dal Santo Padre, che ha contestualmente accettato la rinuncia al governo pastorale di Mario Toso. L’ordinazione episcopale del nuovo vescovo è in programma il prossimo 12 luglio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monsignor Michele Morandi è il nuovo vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunitàIl vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi con un messaggio di gratitudine, unità e amore cristiano, invitando i fedeli a unirsi a lui per... Panoramica sull’argomento Don Michele Morandi nuovo Vescovo di Faenza-ModiglianaLa Diocesi di Faenza-Modigliana ha un nuovo vescovo: il Santo Padre ha nominato monsignor Michele Morandi alla guida della comunità diocesana. Nato nel 1976 e originario di Alfonsine, monsignor Morand ... ravennawebtv.it Chi è Michele Morandi, il nuovo vescovo di Faenza-ModiglianaSacerdote della diocesi e da anni al servizio della Chiesa locale come vicario generale, il nuovo presule succede a Mario Toso, che guidava la comunità locale dal 2015 ... avvenire.it