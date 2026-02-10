Ubriachi al volante locali droga furti | controlli a tappeto dei carabinieri nell' Est veronese

I carabinieri di San Bonifacio hanno intensificato i controlli nella zona dell’Est di Verona. Durante le operazioni, hanno fermato diversi veicoli con persone ubriache al volante, sequestrato droga trovata nei locali e arrestato alcuni sospetti per furti. I controlli sono stati più severi del solito, con l’obiettivo di mettere fine alle attività illegali e garantire più sicurezza ai cittadini.

Su impulso del Comando provinciale di Verona, i carabinieri della compagnia di San Bonifacio hanno svolto una serie di servizi allo scopo di accrescere il livello di sicurezza nell'Est della provincia. Nel corso della notte di sabato 7 febbraio, i militari delle stazioni di San Bonifacio, San.

