Musica in lutto addio al fondatore della famosa band

La musica piange la scomparsa del fondatore di una band iconica, noto anche come “The Boss”. La sua presenza sul palco si caratterizzava per l’ingresso con la chitarra in mano, capace di trasformare immediatamente l’atmosfera. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i fan e la comunità musicale, mentre si attendono eventuali comunicazioni ufficiali sulle circostanze.

Per alcuni era semplicemente “The Boss”: quello che entrava in scena, imbracciava la chitarra e in pochi secondi cambiava l’aria della stanza. Negli ultimi tempi, però, dietro quell’energia che sembrava inesauribile si era affacciata una realtà molto più dura, di quelle che non fanno rumore ma portano via tutto, un giorno dopo l’altro. La notizia è arrivata come un colpo allo stomaco per chi è cresciuto con certe canzoni in cuffia e con certi riff come colonna sonora. Ross “The Boss” Friedman, storico chitarrista e fondatore di Manowar e The Dictators, è morto a 72 anni. A confermarlo è stata la Metal Hall of Fame, ricordandolo come figura pionieristica e ambasciatore globale del metal. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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