droga dal marocco a milano via spagna 20 arrestati sequestrate anche auto di lusso

La Guardia di Finanza, con l’aiuto dei Mossos d’Esquadra, ha arrestato 20 persone coinvolte in un traffico di droga dal Marocco a Milano, passando per la Spagna. Durante le operazioni sono state sequestrate anche diverse auto di lusso. L’indagine ha portato alla scoperta di un importante flusso di sostanze stupefacenti provenienti dal Nord Africa.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Quintali di droga dal Marocco a Milano passando dalla Spagna, la Guardia di Finanza arresta. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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