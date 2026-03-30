Un’operazione congiunta tra la Guardia di finanza italiana e le autorità catalane ha portato all’arresto di venti persone coinvolte in un traffico di hashish proveniente dal Marocco e destinato a Milano e Barcellona. Durante le indagini sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e documenti riconducibili alle attività illecite. Le autorità hanno eseguito numerose perquisizioni nelle due città e sequestrato denaro contante.

Operazione del Gico della Guardia di finanza in collaborazione con i colleghi catalani: smantellate due organizzazioni criminali che avveano stratto un patto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hashish dal Marocco a Milano e Barcellona: 20 arresti fra Italia e Spagna

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